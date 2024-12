Ce pays africain porte plainte contre Apple

Le géant américain Apple est dans la tourmente. La République Démocratique du Congo a porté plainte contre la multinationale. Elle l’accuse « d’exploitation illégale de minerais ». Les filiales d’Apple en France et en Belgique sont inquiétées.

À quelques jours de Noël, le monde de la technologie est secoué par une affaire retentissante. Mardi 17 décembre, la République Démocratique du Congo (RDC) a officiellement porté plainte contre Apple France, Apple Retail France et Apple Retail Belgium.

Le motif ? L’exploitation jugée « illégale » des minerais tels que l’étain, le tantale ou encore le tungstène pour la fabrication de l’iPhone, le célèbre téléphone de la marque à la pomme.

De la mise en demeure au dépôt de plainte

Le conflit entre l’Etat congolais et l’entreprise américaine a débuté au printemps 2024. Le géant de l’Afrique Centrale a accusé le géant américain d’utiliser dans ses produits des minerais provenant de mines congolaises exploitées illégalement.

De plus, de nombreux droits humains seraient violés dans ces mines. Les métaux seraient blanchis et transiteraient par le Rwanda voisin, pays avec lequel la RDC est en conflit.

Ces accusations s’appuient sur un rapport de l’ONG The Enough Project. Dans ce rapport, il est question du contrôle des sites miniers : des groupes armés contraignent, par la violence et la terreur, des civils et des enfants à travailler et à transporter ces minerais.

Une mise en demeure avait donc été envoyée aux deux filiales d’Apple. Sans réponse du géant californien, la RDC est passée à la vitesse supérieure. Les plaintes déposées mardi 17 décembre portent les motifs suivants : recel de guerre et recel de bien volés, blanchiment de minerais issus de conflits, faux, usage de faux et pratiques commerciales trompeuses.

L’est de la RDC en proie à la violence

Riche en minerais, l’est de la République Démocratique du Congo est plongé dans des conflits armés depuis les années 1990. La situation s’est aggravée à la fin de l’année 2021 avec la résurgence du M23, un groupe armé soutenu par le Rwanda voisin. Le groupe M23 occupe une large partie de la région du Nord-Kivu.

C’est dans ce contexte que le gouvernement congolais accuse Kigali de vouloir s’approprier les ressources minières de la région.

Apple conteste les accusations

Le géant Apple conteste fermement les accusations de la RDC. Il assure avoir « informé ses fournisseurs et sous-traitants que leurs fonderies et raffineries devaient suspendre l’approvisionnement en étain, tantale, tungstène et or en provenance de la RDC et du Rwanda ».

Pour sa défense, Apple explique avoir averti ses fournisseurs après l’escalade des tensions dans le Nord-Kivu. Reste à savoir si les autorités belges et françaises vont décider ou non d’ouvrir une enquête et relayer ces accusations sur le plan pénal.