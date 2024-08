Il vole 54 heures pour arriver au Maroc

Vers la mi-août, un oiseau équipé d’un GPS a quitté l’ouest de la France en direction de l’Afrique. Il est arrivé dans le sud du Maroc après 54 heures d’un vol quasi ininterrompu.

Plus de 3 000 km avalés en seulement 54 heures, c’est la performance réalisée par un jeune courlis cendré entre le 17 et le 19 août. L’oiseau avait été équipé d’une balise GPS pour suivre ses déplacements. Il est parti de France, d’un marais situé au sud de Carentan en Normandie, pour rejoindre le Maroc en passant par l’Espagne.

Deux étapes au-dessus de la mer

Le courlis cendré a fait « un trajet de 54 heures avec seulement trois courtes pauses et un vol ininterrompu du 17 août à 16h56 au 19 août à 9h26 où il a fait une pause à 20 km au nord d’Essaouira » au Maroc, indique Cyrille Frey qui travaille sur la réserve gérée par le Groupe Ornithologique Normand, dont Alain Chartier est le conservateur.

« Le voyage a été marqué par deux longues étapes nocturnes au-dessus de la mer, poursuit l’ornithologue. La vitesse de croisière a atteint les 70 km/h même si certaines étapes ont eu lieu plutôt à 35 km/h ». Si la Bretagne française a été survolée à plus de 1200 mètres d’altitude, la traversée de l’Océan Atlantique en revanche s’est faite souvent au ras des flots.

Après sa pause vers Essaouira, l’oiseau a repris son vol le long de la côte du sud Maroc. Il a ensuite atteint une lagune en bord de désert, à la limite du Maroc et du Sahara Occidental. Le lendemain, le courlis cendré est reparti et s’est posé 150 km plus au sud. « Peut-être son but final est-il le célèbre site d’hivernage du banc d’Arguin », imagine le spécialiste.

Une migration entre jeunes

Le courlis cendré est un petit échassier qui mesure jusqu’à 60 centimètres de long pour un mètre d’envergure au maximum. Il possède un très long bec courbé de 10 à 15 cm et pèse entre 500 grammes et un kilo. Son manteau est marron grisâtre et son arrière-train blanc.

Le courlis cendré se reproduit dans toute l’Europe tempérée et jusqu’en Asie du Sud-Est. Le nom savant de son espèce est Numenius arquata. C’est un oiseau qui possède une durée de vie longue. En effet, on a déjà observé un spécimen âgé de 32 ans.

La migration estivale du courlis cendré se fait à différents moments selon les individus. « Les femelles adultes migrent en juin et les mâles début juillet, explique Frédéric Jiguet, professeur au Muséum national d’Histoire naturelle. Les parents laissent les grands poussins qui vont finir de grandir seuls et migrer entre jeunes, au mois d’août. Pour eux, cette première migration se fait un peu à tâtons ».