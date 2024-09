L’athlète Rebecca Cheptegei immolée par son compagnon

La coureuse de fond ougandaise Rebecca Cheptegei est morte ce jeudi 5 septembre 2024. Elle avait participé aux JO de Paris 2024 et terminé 44e du marathon féminin. La sportive est décédée suite à d’importantes brûlures infligées par son partenaire. Ce décès relance le débat sur les violences que subissent les femmes sur le continent africain.

Le décès de Rebecca Cheptegei a été confirmé ce matin par une porte-parole du Moi Teaching and Referral Hospital, à Eldoret au Kenya, où l’athlète était en soins intensifs. Elle a finalement succombé à ses blessures, et à une défaillance de ses organes, après avoir été brûlée par son partenaire.

Tout a basculé après une dispute survenue le dimanche 1er septembre. Dickson Diema, le compagnon de Rebecca Cheptegei, a alors acheté un bidon d’essence, puis l’a versé sur elle et l’a incendiée.

La Fédération d’athlétisme de l’Ouganda a réagi. Elle décrit Rebecca Cheptegei comme « une victime tragique de la violence domestique » dans un message sur le réseau social X (ex-Twitter).

BREAKING NEWS💔💔

We are deeply saddened to announce the passing of our athlete, Rebecca Cheptegei early this morning who tragically fell victim to domestic violence. As a federation, we condemn such acts and call for justice. May her soul rest In Peace. pic.twitter.com/ZdxmZ3wDuE

— UGANDA ATHLETICS FEDERATION🇺🇬🇺🇬 UAF (@UgaAthletics2) September 5, 2024