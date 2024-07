Ntaba 2 London, la franco-congolaise sacralise le ndombolo

Qui n’a pas déjà entendu parler d’elle sur les réseaux sociaux ? Avec sa grande communauté de fans, Ntaba 2 London est une artiste talentueuse qui sacralise le ndombolo et les sonorités congolaises.

Nous avons eu la chance de nous rendre sur les lieux du tournage du clip de son nouveau single : Ndombopiano. Sorti le 17 juillet, la chanson est disponible sur YouTube et les autres plateformes de streaming musical. Ce clip a aussi été l’occasion de rencontrer l’artiste et de nous entretenir avec elle.

Ntaba 2 London, une artiste aux multiples casquettes

Ce qui s’avérait au départ de simples vidéos, sur les réseaux sociaux, a finalement propulsé Ntaba 2 London sous les feux de la rampe. En quelques années, l’artiste a construit une communauté en créant du contenu dans lequel elle danse le plus souvent.

Car, avant toutes choses, Ntaba 2 London est une passionnée de danse. Son genre de prédilection est le ndombolo, un style caractéristique de la République Démocratique du Congo d’où elle est originaire.

Ses origines sont également la source de son inspiration musicale. Tout d’abord son nom d’artiste : Ntaba en lingala (une langue bantoue parlée en RDC) signifie chèvre. Pourquoi la chèvre ? Parce que Goat, son équivalent en anglais, est aussi un acronyme qui signifie Greatest Of All Times (la plus grande de tous les temps). Ntaba 2 London serait ainsi la plus influente du moment voire de tous les temps.

Et enfin, les rythmiques de ses morceaux qui sont un mélange entre les sons de rumba congolaises – les fameux sébènes – ainsi que des sonorités urbaines, qui font de ses chansons de véritables cocktails à la sauce congolaise.

Une artiste engagée dans la promotion de la musique Afro

« Les artistes afro ne sont pas assez mis en avant. Mais déjà, même la musique Afro n’est pas assez mise en avant. Je ne sais pas pourquoi », questionne Ntaba 2 London lors de son interview.

L’artiste déplore que les sonorités Afro ne soient pas davantage audibles et visibles dans le paysage audiovisuel français car, selon elle, beaucoup de sons actuels ont comme source d’inspiration la musique Afro. Un des combats menés par la chanteuse est de promouvoir la musique Afro et plus largement l’africanité.

Autre combat mené par la franco-congolaise : légitimer la place de la femme dans l’industrie musicale. En effet, à ce jour, peu d’artistes féminines et afro-descendantes arrivent à s’installer durablement au sein des industries culturelles et créatives françaises.

Chanteuse, danseuse et influenceuse, Ntaba 2 London dispose de beaucoup d’atouts pour réussir et suivre une carrière prometteuse.