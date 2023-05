Bouchra Baibanou, star marocaine de l’alpinisme

Bouchra Baibanou est parvenue au sommet du Lhotse (8516 mètres d’altitude) ce 22 mai 2023. L’alpiniste marocaine gravit ainsi son second sommet de l’Himalaya, après avoir vaincu l’Everest en 2017. L’athlète, qui a réalisé l’ascension des 7 grands sommets, signe un nouvel exploit à 53 ans.

C’est une petite femme d’1m52, mais d’une volonté à toute épreuve. Née en 1969 à Rabat, Bouchra Baibanou est la première marocaine à avoir escaladé l’Everest. L’ingénieure en télécommunications est également la première au Maroc à avoir gravi les « 7 sommets », les montagnes les plus élevées de chacun des sept continents.

Pour ces performances, le roi Mohammed VI l’a décorée de l’ordre du Ouissam alaouite – au grade d’officier – en 2015. Celle qui a commencé l’alpinisme à l’âge de 25 ans est également membre de la Fédération royale marocaine de ski et sports de montagne. Mariée et mère d’une fille, Bouchra Baibanou est une icône dans son pays.

Un nouvel exploit pour Bouchra Baibanou

« Oui je l’ai fait, au sommet du quatrième sommet du monde Lhotse 8516 mètres. Merci à mes sponsors. » C’est sur son compte Twitter que la marocaine a annoncé sa nouvelle performance. Sur la photo jointe au message, l’ascensionniste semble éprouvée. Mais elle brandit avec fierté le drapeau du Maroc et un exemplaire du Coran, comme a son habitude.

Bouchra Baibanou reconnaît avoir rencontré des difficultés dans son ascension. L’athlète explique notamment que ses réserves d’oxygène étaient épuisées. Elle a dû recourir à son unique bonbonne d’urgence, lors de cette montée effectuée dans des conditions extrêmes.

Situé à la frontière entre le Tibet et le Népal, le Lhotse est la 4e plus haute montagne sur Terre. Son nom signifie « pic sud » en tibétain. Reliée à l’Everest par le col sud, on la considère en effet comme un sommet « satellite » de l’Everest. Son sommet principal culmine à 8516 mètres, mais elle comporte également deux autres sommets à 8414 mètres et 8383 mètres.

Les grands sommets, des défis hors norme

Le navigateur français Maxime Sorel (10e du dernier Vendée Globe) a récemment conquis l’Everest, comme Bouchra Baibanou. Il témoigne de la difficulté de gravir ces grands sommets. « C’est assez long, 43 jours d’expédition, 5 jours d’ascension où l’on met vraiment beaucoup d’intensité. Et quand on redescend, on est forcément fatigué ».

« Tout est compliqué à partir de 8000 mètres. Le corps n’est pas du tout fait pour vivre à cette altitude. Le froid est juste extrême, entre -45 et -50 degrés », ajoute le skipper. « [À cette hauteur], c’est deux respirations pour un pas. Au bout de quelques heures, on se retourne et on se rend compte qu’on n’a pas beaucoup avancé ».

Quels sont les 10 plus hauts sommets du monde ?

Everest (8849 mètres, Népal/Tibet) K2 (8611 mètres, Pakistan/Chine) Kangchenjunga (8586 mètres, Népal/Inde) Lhotse (8516 mètres, Tibet/Népal) Makalu (8485 mètres, Népal/Chine) Cho Oyu (8201 mètres, Tibet/Népal) Dhaulagiri (8167 mètres, Pakistan) Manaslu (8163 mètres, Népal) Nanga Parbat (8126 mètres, Pakistan) Annapurna (8091 mètres, Népal)

Bouchra Baibanou est surnommée la « dame des pics » car elle a gravi les « 7 sommets » sur les 7 continents. L’Everest (Asie), l’Aconcagua (Amérique du Sud), le Denali (Amérique du Nord), le Kilimandjaro (Afrique), l’Elbrouz (Europe), le massif Vinson (Antarctique), et le Puncak Jaya (ou pyramide Carstensz).

Sa nouvelle prouesse, à plus de 8000 mètres d’altitude, la fait entrer un peu plus dans la légende de l’alpinisme au Maroc.