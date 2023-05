Mohammed VI absent du couronnement de Charles III, pourquoi ?

Si le roi Mohammed VI fait bien partie des invités au couronnement du roi Charles III, c’est la princesse Lalla Meryem qui le représente à la cérémonie. Cette information n’a été communiquée que tardivement par le cabinet royal. Quelles peuvent être les raisons de l’absence du roi du Maroc ?

Ce samedi 6 mai 2023, l’abbaye de Westminster à Londres (Angleterre) est le centre du monde. C’est en effet dans cet édifice religieux que se déroule aujourd’hui le couronnement de Charles III, le nouveau roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Âgé de 74 ans, Charles III (né le 14 novembre 1948) succède à sa mère, la reine Elisabeth II, qui a régné pendant 70 ans. Il accède au trône sur le tard, après de longues années d’attente, à un âge où l’on prend d’ordinaire sa retraite.

Un couronnement hors norme

L’évènement est exceptionnel, tant par sa rareté (Elisabeth II a été couronnée en 1953) que par la liste impressionnante d’invités venus y assister. Une agitation médiatique hors norme s’est emparée de la capitale anglaise. De nombreux britanniques s’y pressent pour suivre la cérémonie, retransmise en direct à la télévision.

Parmi les quelques 2300 invités, venus du monde entier, on compte de nombreux dirigeants étrangers, des membres de familles royales, des élus, des représentants de la société civile. Du côté des têtes couronnées, seront notamment présents : le prince Albert II de Monaco, le roi Abdallah II de Jordanie, le sultan de Brunei, le sultan d’Oman, l’émir du Qatar, le roi Felipe VI et la reine Letizia d’Espagne.

Cependant, une absence fait parler d’elle : celle de Mohammed VI, le roi du Maroc. Le souverain a bien reçu son carton d’invitation mais il n’a pas fait le déplacement. C’est sa soeur, la princesse Lalla Meryem, qui le représente sur place.

Se faire remplacer n’est pas inhabituel pour Mohammed VI – c’est le prince Moulay Rachid qui s’était rendu aux funérailles d’Elisabeth II – mais cela pose question étant donné le caractère extraordinaire de l’évènement. Sans compter que le palais royal a annoncé l’absence du roi il y a deux jours seulement.

Des relations anciennes et profondes

Refuser l’invitation de Charles III n’est pas envisageable, d’un point de vue diplomatique, et ce n’est sûrement pas ce que souhaitait Mohammed VI tant les deux hommes s’apprécient.

En effet, les relations entre les deux familles royales sont anciennes, et les deux hommes se connaissent de longue date. Ils se sont rencontrés à plusieurs reprises, alors que le roi Charles n’était encore que le Prince Charles, et lorsque ce dernier représentait sa mère.

MAP, l’agence de presse marocaine, signalait un entretien téléphonique entre les deux souverains le 25 octobre 2022. Au cours de cet échange, Mohammed VI avait félicité son homologue pour son accession au trône. Il avait également rappelé « les liens personnels forts » entre les deux hommes, et l’estime qu’ils « se portent mutuellement ».

Une santé qui pose question

Si le roi n’a pu se rendre en Angleterre, ce n’est pas non plus à cause d’un problème d’agenda. La cérémonie est prévue depuis plusieurs mois, ce qui laissait toute latitude pour aménager l’emploi du temps du monarque. Et, de toute manière, l’importance de la cérémonie de couronnement imposait de remettre à plus tard les engagements pris ce jour-là.

On peut donc s’interroger sur un éventuel empêchement du roi, dont la santé est devenue un sujet de préoccupation dernièrement. Mohammed VI a-t-il été empêché par un problème de santé ?

En effet, depuis plusieurs mois, suite à une perte de poids importante, le roi apparaît amaigri. Sans qu’on sache si c’est la conséquence d’une pathologie ou, au contraire, des efforts du roi pour alléger sa silhouette et moins solliciter son organisme.

On sait que la santé du 23e souverain de la dynastie alaouite n’est pas optimale. Le roi s’est fait opérer plusieurs fois du coeur suite à des troubles du rythme cardiaque. Selon la clinique Ambroise Paré, à Paris, une première « ablation par radiofréquence » avait été réalisée en 2018 pour stabiliser cette arythmie (battements irréguliers du coeur).

Mais l’équipe médicale qui suit le roi avait constaté une récidive : un flutter auriculaire, dû à une atteinte de l’activité électrique des oreillettes du coeur. Les médecins avait donc recommandé une ablation complémentaire, toujours par radiofréquence, qui a été réalisée en 2020.

On imagine que le roi est régulièrement suivi pour ses problèmes cardiaques, et qu’il est conscient de l’importance de surveiller son état physiologique. Peut-être faut-il voir dans l’annulation de sa venue à Londres – un déplacement qui pouvait s’annoncer fatiguant – une sage décision pour préserver sa santé ?

Lalla Meryem remplace le roi

C’est donc la princesse Lalla Meryem, soeur aînée de Mohammed VI, qui remplace le roi pour cette journée de célébrations. La princesse, âgée de 60 ans, est arrivée jeudi 4 mai à Londres pour représenter le souverain à la cérémonie de couronnement.

À son arrivée à l’aéroport de Farnborough, Lalla Meryem a été accueillie par un représentant du ministre britannique des Affaires étrangères et par l’ambassadeur du Maroc. La princesse a ensuite pris part, le vendredi 5 mai, à une réception offerte par le roi Charles III au palais de Buckingham.