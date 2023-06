Économie : le Maroc plus dynamique que l’Algérie

Le Maroc sur le point de rattraper son voisin algérien ? Le PIB (Produit Intérieur Brut) de l’Algérie reste supérieur au PIB marocain. Mais le royaume chérifien pourrait combler son retard grâce à une croissance économique plus forte. Comparatif des deux économies, avec les derniers chiffres de la Banque Mondiale.

Une croissance plus forte au Maroc

Le Produit Intérieur Brut (PIB) est un indicateur économique qui mesure la richesse créée par un pays pendant une année. Le PIB de l’Algérie est historiquement supérieur à celui du Maroc. En 2021, sa valeur était de 163 milliards de dollars, contre 142 milliards de dollars pour le PIB marocain. Soit une différence de 12%.

Mais l’économie marocaine est plus productive. En effet, depuis quelques années, le PIB par habitant est supérieur au Maroc. En 2021, le PIB marocain était de 3795 dollars par habitant contre 3690 dollars pour l’Algérie. Le pays de Mohammed VI compte 37 millions d’habitants, contre 44 millions d’habitants en Algérie.

Enfin, la croissance économique du Maroc est plus dynamique que celle du voisin algérien. Après une récession en 2020, due à la pandémie de Covid-19, le PIB marocain a bondi de 7.9% en 2021. En comparaison, le PIB algérien n’a rebondi que de 3.4%. En 2022, l’économie marocaine a ralenti à cause de la sécheresse et de l’inflation, mais les prévisions pour les années à venir sont bonnes.

De meilleures perspectives pour le royaume

Dans son dernier rapport, la Banque Mondiale prévoit une croissance de 2.5% au Maroc en 2023, contre 1.7% pour l’Algérie. Ces bons chiffres viennent en partie du tourisme, qui a retrouvé des couleurs, et de l’industrie automobile, qui est en plein développement.

Les projections sont également optimistes pour l’année 2024, avec une prévision de croissance de 3.3% pour le Maroc, contre 2.4% pour l’Algérie. C’est aussi le cas pour 2025, avec 3.5% prévus au Maroc contre 2.1% pour le pays d’Abdelmadjid Tebboune (voir tableau ci-dessous).

Avec une inflation moindre (6.7% contre 9.3%) et un taux de chômage plus bas (10.5% contre 11.6%), le Maroc fait encore mieux que son voisin. Au niveau mondial, la croissance économique devrait se tasser en 2023. La Banque Mondiale prévoit 2.1% de croissance contre 3.1% l’année dernière. Le Maroc se distingue donc par son dynamisme économique supérieur à la moyenne.