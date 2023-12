Ilyes Djadel, l’humour algérien en héritage

Ilyes Djadel, ce nom est encore peu connu du grand public. Mais le jeune homme de 26 ans, étoile montante de la scène humoristique française, commence à se faire une place dans le milieu. Portrait.

Des parents algériens

Né à Lille dans le département du Nord, le 15 juin 1997, Ilyes Djadel n’était pas destiné à devenir artiste. Aîné d’une famille de cinq garçons, dont les parents sont algériens, il n’était pas très inspiré par l’école et les études.

Mais c’est justement l’école qui va permettre à l’adolescent d’Hazebrouck de vivre sa première expérience de scène, lorsqu’un ami lui conseille de jouer le rôle du Joker dans Batman. Sa prestation remarquée est ainsi à l’origine de sa vocation pour le métier d’humoriste.

Cependant, le chemin vers la réussite n’a pas toujours été évident. Après beaucoup de « galères », Ilyes a voulu tout abandonner, jusqu’à une rencontre décisive avec Kev Adams.

Kev Adams, le détonateur

« Je me suis dit : « je vais juste lui dire merci parce que, grâce à lui, j’ai commencé la scène ». Et il m’a répondu : « si un jour tu viens à Lille, tu feras ma première partie ». Je ne l’ai pas pris au sérieux ! ».

L’humoriste parisien tiendra pourtant parole. Ainsi, après avoir commencé par des vidéos sur les réseaux sociaux (Snapchat), Ilyes Djadel fera la première partie du spectacle de Kev Adams, et aussi celui de Max Boublil, avant de passer au Jamel Comedy Club.

Ilyes est réputé pour ses capacités d’improvisation – parfois jusqu’à vingt minutes pendant un spectacle – qu’il a montrées notamment lors de son premier one-man show Ilyes Djadel en rodage en 2020.

Ses origines, ses références

Il cite volontiers des références comme Gad Elmaleh, dont il aime particulièrement l’humour, Malik Bentala ou encore Thomas Ngijol et Ahmed Sylla.

Dans ses spectacles, Ilyes Djadel parle de sa famille et de ses origines algériennes. Il évoque ses parents et leur éducation. Mais il aborde aussi des thèmes comme l’intégration et le racisme.

Son rapport aux femmes occupe également une place importante, car il a été difficile pour lui de se défaire des étiquettes. « Sur les sites de rencontre, même quand tu ne parles pas… tu as l’accent ! », dit-il avec humour.

Une tournée en 2024

Ilyes Djadel joue actuellement son spectacle Vrai au Palais des Glaces, à Paris, jusqu’à la fin décembre. Il sera ensuite en tournée en France en 2024 : le 25 janvier à Enghien-les-Bains, le 27 janvier à Bordeaux, le 2 février à Hyères, le 3 février à Marseille, le 9 février à Strasbourg, le 16 février à Lyon, le 17 février à Bruxelles, le 21 février à Toulouse, le 22 février à Nantes, le 28 février à Lille. Puis les 23 et 24 mai à Denain, le 25 mai à Rennes et enfin le 30 mai à Genève.

Né sous le signe des Gémeaux, le jeune homme aux 698 000 abonnés sur TikTok, et 571 000 followers sur Instagram, vit maintenant à Croix, une commune située entre Lille et Roubaix. Et il semble bien parti pour faire parler de lui, avec humour !

Découvrez Le lycée catholique, son sketch au Marrakech du rire 2022 :

Le Marrakech du rire est un festival international d’humour qui a lieu chaque année à Marrakech, au Maroc. Créé en 2011 par le comédien franco-marocain Jamel Debbouze, cet évènement réunit différents humoristes. Les stand-upper se produisent lors de spectacles et de galas.