La Zarra, le Maroc coule dans ses veines

La Zarra est issue d’une famille de sept enfants, dont les parents ont émigré du Maroc au Canada. À 35 ans, la chanteuse québécoise assume pleinement ses origines marocaines. Mieux, elle utilise cet héritage culturel pour enrichir sa musique. Dernier exemple en date, le concours de l’Eurovision où elle représente la France.

« Le Maroc, mes racines »

Fatima Zahra Hafdi, de son vrai nom, est née à Montréal (province du Québec, au Canada) de parents marocains. Pour autant, la jeune femme n’est pas déstabilisée par ses origines plurielles. Au contraire, c’est dans ce métissage que la chanteuse trouve l’inspiration pour créer sa musique.

La Zarra explique avoir grandi en écoutant de la musique orientale. « Ma mère écoutait beaucoup de musique arabe à la maison. Je ne vais pas nier mes racines, parce que mes parents m’ont quand même élevée avec les valeurs de leur pays », confie-t-elle à Radio Canada. « Mais je suis née et j’ai grandi au Québec. Je me sens québécoise. Les mélanges, c’est toujours joli », conclut-elle.

L’artiste porte donc un peu de Maroc en elle. Non seulement par ses gênes, mais également par sa culture. Elle partage cette identité, transmise par ses parents qui ont émigré au Canada, avec son frère et ses cinq soeurs. Loin de l’étouffer ou de l’entraver, cette marocanité lui apporte une grande richesse.

Une forte personnalité

Chanson française, hip-hop, musique arabe : La Zarra, qui a sorti un premier album remarqué en 2021 (« Traîtrise », chez Polydor) puise avec gourmandise dans toutes ses influences pour écrire. Fan de rap, la chanteuse est l’auteure de quasiment toutes ses chansons.

Un choix plutôt rare dans le milieu de la musique dite « urbaine » et qui traduit une forte personnalité. « Je suis une femme forte et je refuse qu’on me prenne pour une conne. [Je veux] me réapproprier ma féminité dans un monde très masculin ».

L’artiste, qui cite Edith Piaf comme modèle, a l’occasion de montrer tout son talent et son originalité ce samedi 13 mai lors du concours de l’Eurovision. La jeune femme représente la France dans ce télé-crochet international avec son titre « Évidemment ».