Qui sera le successeur du groupe ukrainien Kalush Orchestra, gagnant de l’édition 2022 de l’Eurovision ? Le verdict est attendu ce samedi 13 mai 2023 lors de la 67e édition du concours de la chanson. Vingt-six pays s’affrontent lors de cet évènement qui a lieu cette année à Liverpool en Angleterre. C’est la chanteuse La Zarra, d’origine marocaine, qui représente la France avec sa chanson « Évidemment ».

La Zarra et le Maroc

Pour ceux qui la découvre, La Zarra n’est ni une nouvelle marque de prêt-à-porter, ni la compagne de Zorro, le justicier masqué. La jeune femme de 35 ans est une chanteuse et auteure-compositrice canadienne. De son vrai nom Fatima Zahra Hafdi, elle est née le 25 août 1987 à Montréal, dans la province francophone du Québec.

La chanteuse, issue d’une famille de sept enfants, porte en elle un peu de Maroc car ses parents sont marocains. Dans une interview à Radio Canada, elle déclare avoir grandi en écoutant de la musique orientale : « Ma mère écoutait beaucoup de musique arabe à la maison. Je ne vais pas nier mes racines, parce que mes parents m’ont quand même élevée avec les valeurs de leur pays ».

C’est donc un peu du pays de Mohammed VI qui concoure à l’Eurovision cette année. Mais La Zarra pousse le métissage plus loin, puisque cette fan de rap revendique des influences comme Aznavour, Barbara, Brel ou Dalida. Et surtout Piaf, à qui elle est souvent comparée, dont elle a emprunté le « La » pour son nom de scène (Edith Piaf était surnommée « La Môme »).

Variété française, musique arabe, hip-hop… le mariage de toutes ces influences aboutit à un style unique, qui bouscule les codes musicaux. De même, ses origines confèrent à la chanteuse un supplément d’âme, à n’en pas douter. « Les mélanges, c’est toujours joli », conclut la mélomane qui travaillait dans un salon de coiffure avant de se révéler.

Le tournant d’une carrière

Les débuts artistiques de La Zarra datent de 2016, lors d’une collaboration avec le rappeur français Niro, lui aussi d’origine marocaine. Mais la chanteuse se fait véritablement connaître du grand public en 2021 avec son titre « Tu t’en iras » (18 millions de vues sur YouTube), extrait de son album « Traîtrise ». La chanson est certifiée single de platine en France, soit 30 millions d’équivalent streams, par le Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP).

Cette progression se concrétise par une nomination aux NRJ Music Awards en 2021, dans la catégorie « Révélation Francophone de l’Année » (prix remporté par le rappeur marseillais Naps). En 2022, la québécoise reçoit le « Prix de la découverte de l’année – francophone » aux SOCAN Awards (récompense de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique).

La carrière de La Zarra connaît une nouvelle accélération en janvier dernier, lorsque France Télévision choisit la chanteuse pour représenter la France au concours Eurovision de la chanson 2023. D’après BFM TV, la délégation française du concours essayait de convaincre l’artiste d’y participer depuis « plus de deux ans ».

« Évidemment » pour représenter la France

La chanson défendue par La Zarra sur la scène de l’Eurovision s’intitule « Évidemment ». D’une durée de trois minutes, le titre – co-écrit avec Benny Adam, co-produit avec Banx & Ranx – est sorti en février dernier. Le morceau parle du temps qui passe, de la fin de l’innocence, et de l’impossibilité de revenir en arrière.

Comme souvent avec la poésie, qu’elle soit chantée ou non, on peut comprendre le texte de plusieurs manières. Aussi peut-on interpréter les paroles sur un mode plus sombre : une dénonciation de la violence du monde et des hommes. Ou la supplique d’une femme pour qu’on l’accepte telle qu’elle est, et qu’on lui donne enfin sa chance.

« Je vends demain, j’rachète hier

Le temps est assassin

Je cherche l’amour, je n’trouve rien

Comme dans mon sac à main »

La France compte sur sa représentante pour mettre fin à une longue attente de 46 ans. En effet, le pays n’a plus remporté le concours de l’Eurovision depuis 1977 et la victoire de Marie Myriam avec sa chanson « L’oiseau et l’enfant ». Une histoire que La Zarra connaît : « Quand j’étais petite, ma mère me berçait avec [la chanson]. Qui aurait cru qu’aujourd’hui c’était à mon tour d’aller chanter pour ce concours mythique ! ».

Des pronostics favorables pour La Zarra

La Zarra saura-t-elle convaincre les 11 000 spectateurs présents à l’Arena de Liverpool ? Et, au-delà, les millions de téléspectateurs réunis devant leur écran de télévision ? Car si la chanson est globalement appréciée, c’est l’interprétation qu’en fera la chanteuse, le moment venu, qui conditionnera le classement final.

Pour cette soirée pleine de paillettes, la canadienne portera une grande robe noire, très glamour. La chanteuse passera sur scène en 6e position. Elle apparaîtra sur une plateforme cylindrique, en mouvement, à trois mètres de hauteur. « Nous avons préparé un spectacle éblouissant, dangereux et so chic, à la française » a prévenu l’artiste sur les réseaux sociaux.

Les bookmakers anglais, qui parient sur tout (et parfois n’importe quoi), sont assez optimistes. En effet, les dernières prévisions des parieurs font de La Zarra une des favorites, derrière la Suède et la Finlande. Une 3e place donc, synonyme de podium, ce qui serait déjà une grande réussite.

La BBC, la télévision publique britannique, n’est pas en reste : elle classe la chanteuse dans la catégorie des vainqueurs potentiels. Mais la prudence s’impose car on connaît l’habitude anglo-saxonne de créer du buzz, pour mieux endormir et déstabiliser les adversaires. La seule façon de connaître le résultat sera donc de suivre le concours.

Sur quelle chaîne regarder l’Eurovision ?

En France, la finale du concours est retransmise à partir de 21h, heure locale, sur la chaîne de télévision publique France 2. Le présentateur Stéphane Bern – le franco-luxembourgeois est un habitué du concours – et la présentatrice-humoriste Laurence Boccolini commenteront l’évènement en direct.

Pour suivre la performance de La Zarra depuis le Maroc et les autres pays du Maghreb (Algérie, Tunisie, Libye), il faut se brancher sur le satellite Astra à 19.2° Est (TNTSat) ou sur le satellite Eutelsat 5 West B (Atlantic Bird 3) à 5° Ouest (Fransat).

Cette année, deux autres chanteuses qui participent au concours ont des origines marocaines. La première est Loreen – Lorine Zineb Nora Talhaoui pour l’état civil – dont les parents sont originaires du Maroc. La chanteuse de 39 ans, qui a déjà gagné le concours en 2012, représente la Suède avec sa chanson « Tattoo ».

La seconde, avec son titre « Unicorn », est la représentante d’Israël, Noa Kirel (22 ans) dont la mère est également d’origine marocaine. Avec au total trois chanteuses aux accents marocains, on peut dire que le Maroc s’exporte bien musicalement.