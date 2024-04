Nollywood, la deuxième industrie de films au monde

Depuis 2009, le Nigeria est la deuxième puissance cinématographique au monde en nombre de films produits par an. On appelle cette industrie Nollywood.

Après l’Inde (Bollywood) mais devant les États-Unis (Hollywood), le Nigeria (Nollywood) produit chaque année environ 2000 films. Le public de ce cinéma Made In Afrique est évalué à 150 millions de spectateurs dans le monde.

Les films nigérians sont aujourd’hui accessibles sur des plateformes telles que Netflix, Amazon Prime ou Disney+. Depuis sa création dans les années 1990, la production nigériane est de plus en plus qualitative et diversifiée.

Un festival pour célébrer Nollywood

Du 2 au 5 mai 2024, le cinéma l’Arlequin à Paris accueille la 11e édition du festival Nollywood Week. L’évènement met à l’honneur le cinéma nigérian et plus globalement le cinéma africain. Au programme, des projections de courts et longs métrages, des rencontres professionnelles et des tables-rondes.

Pour la première fois cette année, la Nollywood Week ne sera pas exclusivement sur grand écran. En effet, le festival s’ouvre aux films en réalité virtuelle, aux cotés de l’animation et des jeux vidéos.

Quatre films en réalité virtuelle, en provenance de quatre régions du continent, sont à découvrir. Parmi eux, le film Daughters of Chibok, qui fait écho à l’enlèvement de 276 collégiennes nigérianes en avril 2014. Le film a obtenu un prix à la Mostra de Venise en 2019.

Le festival Nollywood Week propose une autre thématique inhabituelle avec le film Toutes les couleurs du Monde qui propose un regard singulier dans un pays, le Nigeria, où l’homosexualité est toujours interdite.

« Nous sommes ravis de mettre en valeur ce renouvellement thématique et technologique », indique Serge Noukoué, co-fondateur de la Nollywood Week. « D’autant que cela ne s’applique pas seulement au Nigeria. Cette année, ce sont plus de dix nationalités qui sont représentées sur les écrans ».

Quatre jours consacrés au cinéma africain

Nollywood Week est un festival de cinéma organisé par l’association Okada Media. L’association, basée en France, a été créée par Serge Noukoué et Nadira Shakur. Les deux fondateurs font la promotion du cinéma africain depuis plus d’une décennie.

Le festival de cinéma Nollywood Week a lieu chaque année au printemps depuis 2013. Il a pour objectif de faire découvrir au public français et européen le meilleur du cinéma nigérian et africain.

C’est également un forum de discussion et de mise en réseau autour des défis et opportunités des paysages cinématographiques africain. Notamment avec des masterclasses, des ateliers et des rencontres autour d’experts de la production et de la distribution.

Après Jean-Pascal Zadi en 2023, c’est le rappeur et acteur Stomy Bugsy qui est le parrain de cette édition 2024.