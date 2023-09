L’opale, la pierre précieuse de l’Ethiopie, 2e exportateur mondial

L’opale est une pierre, opaque ou translucide, composée de silice et d’eau. On y trouve du magnésium, de l’aluminium, du calcium. Mais aussi du potassium, du sodium, de l’uranium, ainsi que du fer ou encore de l’arsenic. L’opale a des couleurs très variées : cristal, noire, ou feu.

À l’origine, le terme vient du mot sanskrit upala qui signifie « pierre précieuse », et qui a donné opallion en grec et opalus en latin. La plus grosse opale connue et considérée comme une pierre précieuse (ou gemme) pèse 4,7 kg.

L’opale, une pierre aux multiples vertus

Cette pierre apporte certains bienfaits tels que la régulation de la vessie et des reins, la réduction des troubles digestifs ou encore l’activation du sommeil réparateur.

Les principaux gisements d’opale sont situés en Australie. Le minéraloïde est aussi extrait sur le continent américain : au Mexique, au Brésil, au Canada, aux Etats-Unis.

En Afrique, c’est principalement en Ethiopie qu’on trouve l’opale. C’est en 2008, au nord du pays, qu’on l’a extraite du sous-sol pour la première fois. Depuis, son exploitation a hissé l’Ethiopie au rang de 2ème exportateur mondial, derrière l’Australie.

Mais la pierre ne s’y vend pas à son juste prix, car les extracteurs sur place ne savent pas la transformer et la mettre en valeur. Cette situation représente un cruel manque à gagner pour l’économie du pays.

Une filière qui se structure

C’est pourquoi le Ministère des Mines, en partenariat avec la World Gem Foundation, a initié un programme pour que les éthiopiens tirent profit des pierres précieuses présentes dans le sol du pays (opale, émeraude, rubis).

En effet, l’objectif du programme est de former 1000 gemmologues dans les 10 prochaines années. Un gemmologue est un spécialiste qui étudie les pierres pour déterminer leur origine, leur authenticité, et leur valeur marchande.

L’Ethiopie ambitionne également d’exporter sa pierre précieuse ailleurs qu’en Chine et en Inde, où elle est vendue à des prix peu élevés.