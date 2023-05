Zakaria Aboukhlal, fin de partie pour le marocain ?

Vents mauvais pour Zakaria Aboukhlal. Deux polémiques viennent fragiliser l’international marocain (17 sélections pour 3 buts). Le joueur est successivement accusé d’homophobie puis d’avoir tenu des propos sexistes. L’ailier droit de Toulouse (39 matchs joué pour 13 buts cette saison) ne s’est pas encore exprimé concernant la deuxième affaire. Au Maroc, on soutient le joueur et on dénonce des « attaques à répétition ».

Le jeune homme de 23 ans est né le 18 février 2000 à Rotterdam (Pays-Bas). Il possède la nationalité marocaine grâce à sa mère, une ancienne championne du Maroc de sprint. Formé au PSV Eindhoven, il joue en sélection pour le Maroc depuis 2020. Il s’est engagé pour quatre saisons avec Toulouse en 2022.

Un problème avec les femmes ?

Après avoir remporté la Coupe de France avec son club de Toulouse (TFC), le joueur aurait eu une altercation avec une élue de la ville. En effet, le milieu offensif aurait tenu des propos déplacés à l’adjointe aux Sports, Laurence Arribagé.

Les faits ont eut lieu le 30 avril lors du discours de Philippe Montanier, l’entraîneur du TFC, au Capitole (monument emblématique de Toulouse qui abrite l’hôtel de ville). Alors que Mme Arribagé demandait aux joueurs de faire silence, Zakaria Aboukhlal aurait répondu : « Chez moi, les femmes ne parlent pas comme ça aux hommes ». Selon plusieurs témoins, Le Lion de l’Atlas aurait ensuite exigé des excuses de l’adjointe municipale.

En réaction, le Toulouse FC a décidé de sanctionner le joueur et l’a écarté de l’entraînement jusqu’à nouvel ordre. En attendant d’autres sanctions ? Le club a annoncé l’ouverture d’une enquête interne suite à ce comportement « grave ». Il en communiquera les résultats d’ici quelques jours.

Différence culturelle ou homophobie ?

Ce n’est pas la première fois que le joueur fait parler de lui en dehors des terrains. La précédente polémique date d’à peine quelques jours. En effet, le 14 mai, le joueur a refusé de porter un maillot arc-en-ciel lors de la journée de lutte contre l’homophobie.

Chaque année, la Ligue de Football Professionnel française (LFP), sensibilise sur le sujet lors d’une journée du championnat de Ligue 1 et Ligue 2. Et chaque année, certains joueurs s’opposent à cette initiative. Les plus malins (ou les plus hypocrites) prétextent être malades ou blessés. Les plus véhéments refusent d’enfiler le maillot et le font savoir.

Signe que le sujet est explosif, le site du journal L’Équipe a fermé les commentaires liés à l’article sur Zakaria Aboukhlal. Les fans qui soutiennent le joueur, comme ses détracteurs, n’auront donc pas l’occasion de s’exprimer. Ils se rabattront sûrement sur les réseaux sociaux.

Cette affaire rappelle la polémique de la saison dernière avec Idrissa Gana Gueye. Le sénégalais, alors joueur du PSG, avait refusé de porter le maillot LGBT. Le milieu de terrain avait plaidé la différence culturelle. Il avait justifié son choix par le fait que l’homosexualité est pénalisée dans son pays d’origine.