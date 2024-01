La Côte d’Ivoire accueille la 34e Coupe d’Afrique des Nations

La 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) débutera samedi 13 janvier 2024 en Côte d’Ivoire. C’est la seconde fois que le pays organise la compétition, quarante ans après l’édition de 1984.

Le match d’ouverture opposera le pays hôte à la Guinée-Bissau. Les joueurs ivoiriens, surnommés « les Eléphants », ont beaucoup d’ambitions. Tant sur le plan sportif que pour l’image du pays organisateur à travers l’Afrique.

La CAN, une fête pendant un mois

La CAN aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024. Cinq villes de Côte d’Ivoire accueilleront les 52 matchs : Abidjan, la capitale économique, Yamoussoukro, Bouaké, le port de San-Pédro au sud-ouest, et la ville de Korhogo au nord du pays.

À l’occasion de la compétition, l’aéroport d’Abidjan a même revêtu un nouvel habillage :

L’aéroport d’Abidjan habillé pour la CAN 2024. 🇨🇮😁 pic.twitter.com/4CJkiIZpiH — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) January 8, 2024

Environ 1,5 millions de personnes devraient se rendre en Côte d’Ivoire, notamment des supporters des pays voisins. En effet, le Mali, le Burkina Faso, le Ghana et la Guinée se sont eux aussi qualifiés pour la compétition.

Au total, 20 000 bénévoles, 17 000 membres des forces de l’ordre et 25 000 stadiers seront mobilisés tout au long de la compétition. Six nouveaux stades sont sortis de terre et le gouvernement ivoirien n’a pas lésiné sur les moyens. Près de 1,5 milliards de dollars on été investis pour faire de cet évènement une réussite.

Dans son discours du Nouvel An, le président ivoirien Alassane Ouattara a lancé les festivités. « Mobilisons-nous pour faire de cette CAN une grande fête de la jeunesse, de l’hospitalité ivoirienne et de la fraternité africaine », a-t-il déclaré. Comme tout chef d’État, Ouattara espère tirer profit de la CAN et l’utiliser comme vitrine du développement de son pays.

Qui peut remporter la Coupe d’Afrique des Nations ?

Plusieurs équipes ont le statut de favori. En premier lieu les tenants du titre, les Lions de la Teranga. En effet, la sélection Sénégalaise ne cesse d’étonner par ses nombreuses victoires ces dernières années. La sélection d’Aliou Cissé remet son titre en jeu après sa victoire en 2022.

Autre favori, les Eléphants de Côte d’Ivoire, qui joueront à domicile soutenus par tout un pays, et qui auront pour objectif de rendre fière leur nation.

Les Egyptiens sont eux aussi en lice pour remporter la compétition. Ils ont su montrer leurs grandes qualités lors des précédentes éditions de la CAN. Le Maroc et l’Algérie, enfin, viennent compléter cette liste.

Les équipes favorites

Sénégal Côte d’Ivoire Egypte Maroc Algérie

La sélection qui l’emportera se verra attribuer 7 millions de dollars, a annoncé la Confédération Africaine du Football (CAF). L’équipe finaliste recevra 4 millions de dollars et les deux demi-finalistes recevront chacune un chèque de 2,5 millions de dollars.