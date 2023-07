Gianni Infantino et la FIFA roulent-ils pour le Maroc ?

Gianni Infantino, le président de la FIFA, a récemment posté une photo de lui vêtu du maillot des Lions de l’Atlas. De quoi exacerber les tensions entre le Maroc et l’Algérie, alors que les deux pays sont en concurrence pour organiser la CAN 2025. Les algériens dénoncent un favoritisme flagrant.

Gianni a du génie. Pour faire parler de lui et créer la polémique, le président de la FIFA est champion du monde. Après avoir déclaré qu’il se sentait qatari lors du dernier Mondial, le président de la FIFA se montre avec le maillot des Lions de l’Atlas sur les épaules. Se sentirait-il marocain maintenant ?

Quand Gianni cessera-t-il de faire l’enfant ?

La FIFA (Fédération Internationale de Football Association) est l’organe qui gère le football au niveau mondial. La vénérable maison, fondée en 1904 à Paris, est présidée par Gianni Infantino depuis 2016. L’italo-suisse, 53 ans et juriste de formation, n’est jamais avare de bons mots et de formules choc.

Une récente publication du président de la FIFA (qui visiblement mange bien à la cantine) le montre tout sourire avec le maillot de l’équipe de football du Maroc. Sur les photos, Infantino – crâne lustré et sourcils broussailleux – porte le numéro neuf. Sur l’un d’elles, on voit Youri Djorkaeff accrocher le brassard de capitaine au bras de son patron (le « Snake » travaille pour la FIFA).

Lobbying ? Favoritisme ?

Cette publication sur Instagram a beaucoup plu aux supporters des Lions de l’Atlas et au Maroc en général. Beaucoup moins en Algérie où de nombreux médias ont dénoncé une proximité et un manque d’impartialité de la part de la FIFA. Voire une préférence clairement affichée par l’instance mondiale.

Le Maroc et l’Algérie sont actuellement en concurrence pour organiser la Coupe d’Afrique des Nations en 2025. Le pays qui sera choisi bénéficiera de retombées économiques non négligeables et d’un coup de projecteur sur la scène internationale. C’est également une reconnaissance de la capacité du pays à gérer des grands événements.

Le conte de fées continue pour le Maroc

Avec son fabuleux parcours au Qatar en 2022, le Maroc est devenu le premier pays africain à atteindre les demi-finales d’une Coupe du Monde. Une performance chaudement saluée par Infantino à l’époque. Le Maroc occupe maintenant la 13e place au classement FIFA alors que l’Algérie est 33e.

C’est donc avec beaucoup de confiance que le royaume chérifien défend sa candidature pour organiser la CAN 2025. Fouzi Lekjaa, le président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), a déclaré que Fès aurait « l’honneur d’accueillir des matchs » dès que le Maroc serait choisi. Une formule maladroite qui jette de l’huile sur le feu, tout comme les publications d’Infantino.