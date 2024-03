Inès Reg, l’humoriste danse avec les stars

Inès Reg, de son vrai nom Inès Reghioua, est une humoriste française née à Paris le 20 juillet 1992. Son signe astrologique est Cancer. L’humoriste de 31 ans, qui a une sœur aînée, est d’origine algérienne par ses parents. Son père dirige une entreprise de vente de pâtes et sa mère travaille dans la décoration.

Après un bac littéraire, Inès commence des études de droit pour devenir avocate. Mais la jeune femme, qui aime faire rire, s’inscrit en parallèle au cours Florent, la célèbre école de théâtre parisienne. Sa vocation d’humoriste sera la plus forte puisqu’elle abandonne finalement ses études pour se consacrer à la comédie.

Des débuts difficiles

Comme pour beaucoup d’apprentis humoristes, ses débuts sont marqués par des galères. Elle joue dans des petites salles de café-théâtre où l’on paye au chapeau.

Puis, en 2013, elle est repérée pour participer au Jamel Comedy Club, l’émission télé de l’humoriste franco-marocain Jamel Debbouze. Elle y joue ses premiers sketches pendant plusieurs années avant de se réveler au grand public lors de la 9e édition du Marrakech du rire en 2019.

La même année, Inès fait le buzz avec sa vidéo « C’est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin ? », qui sera vue des millions de fois sur son compte Instagram, et elle joue son spectacle Hors normes.

En 2020, elle intègre la troupe des Enfoirés qui regroupe des artistes et des personnalités publiques pour chanter au profit de l’association caritative Les Restos du Cœur. Puis, en 2021, Inès tourne dans son premier film, la comédie Je te veux, moi non plus, avant de faire partie du jury de l’élection de Miss France.

En 2022, elle participe avec sa sœur aînée Anaïs au jeu télévisé Pékin Express que les deux jeunes femmes remportent. Elle fait aussi une apparition dans l’émission Mask Singer.

Danse avec les stars

En 2024, Inès Reg participe à la nouvelle saison de l’émission Danse avec les stars (DALS). L’humoriste au 2,3 millions de followers sur Instagram fait partie des douze candidats de la 13e saison.

Côté cœur, Inès Reg a épousé Kevin Debonne en 2018. Mais le couple a annoncé son divorce en début d’année, après sept ans en couple et six années de mariage. « Se quitter pour ne garder que le meilleur. On s’est aimés. On ne regrette rien », a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux à cette occasion. Alors, Inès, un cœur à prendre ?

Inès Reg sera en tournée avec son nouveau spectacle, On est ensemble produit par Décibels Productions, à partir d’octobre 2024 et au Casino de Paris du 25 mars au 6 avril 2025. Découvrez son sketch Hors normes au festival Marrakech du rire de 2019 (durée 9m30) :

La belle Inès y raconte son mariage et les petits défauts des hommes, notamment ceux qui regardent le foot à la télé. Elle n’oublie pas de se moquer d’elle-même et de son physique : « Je n’ai pas honte de le dire, j’ai grossi. Je sais que j’ai grossi parce que là on est en été, et j’ai encore mon corps d’hiver ! ».