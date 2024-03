Kate Middleton, la nouvelle Lalla Salma ?

La princesse de Galles, Kate Middleton, n’est plus apparue en public depuis presque trois mois. Hospitalisée en janvier, elle a publié une photo d’elle avec ses enfants pour faire taire les rumeurs sur sa santé, mais le cliché s’avère truqué. Invisible depuis Noël, Kate subirait-elle le même sort que Lalla Salma ?

La monarchie britannique est à nouveau dans la tourmente. Après le décès de la reine Elisabeth II en 2022, et l’annonce du cancer du roi Charles III début 2024, c’est la princesse de Galles qui nourrit les inquiétudes.

En effet, Kate Middleton est apparue en public pour la dernière fois lors de la messe de Noël, le 25 décembre 2023. Puis, en janvier, l’épouse du prince William a subi une opération à l’abdomen, et elle est en convalescence depuis. Elle a par la suite annulé tous ses engagements.

Malgré les déclarations de Kensington Palace, assurant que la chirurgie abdominale de la princesse « était planifiée », les rumeurs vont bon train. Les tabloïds de la presse britannique relaient les spéculations les plus folles nées sur les réseaux sociaux.

Dernier épisode du « KateGate », la princesse de Galles a publié une photo d’elle avec ses enfants, à l’occasion de la Fête des Mères, célébrée le dimanche 10 mars au Royaune-Uni. Sur le cliché, pris par le prince William lui-même, on voit Kate Middleton, assise, entourée de ses trois enfants : Georges, Charlotte et Louis.

Une vingtaine de retouches

Seulement voilà : après analyse, il apparaît que la famille royale a fourni une photo truquée aux médias. Les meta-données, qui accompagnent le fichier numérique de la photo, indiquent que le cliché a été modifié au moins deux fois.

Une manche effacée, un genou retouché, un pull modifié, une main floue alors que le reste est net, le sol en zigzag, une fermeture Eclair incomplète… En tout, on compterait une vingtaine de modifications et autant d’incohérences dans le portrait de Kate en compagnie de ses enfants.

Les cellules d’investigation des journaux qui se sont penchées sur la question sont formelles : la photo n’est pas authentique. Les modifications sont tellement grossières que les agences de presse ont décidé de retirer l’image de leurs catalogues, un fait assez rare.

L’analyse d’un photographe

D’après le spécialiste interrogé par Afrik-News, « au-delà de toutes ces retouches, si l’on prend un peu de recul, c’est l’ensemble du cliché qui laisse une impression étrange. La probabilité d’obtenir quatre sourires en même temps, et aucun protagoniste qui ne ferme les yeux, est très faible », indique ce photographe de presse qui souhaite conserver l’anonymat.

« Si l’on regarde la partie centrale de la photo, et notamment les manches des pulls, il y a des incohérences au niveau des ombres portées. À certains endroits, il y trop d’ombres. À d’autres endroits, il en manque. Ce qui donne le sentiment d’une superposition de deux photos différentes », poursuit le professionnel de l’image.

« Bien sûr, je peux me tromper. Mais je pense que la famille royale ne pourra pas publier le cliché originel. Car d’après moi, en réalité, il y en a deux. Peut-être une première photo avec Georges enlaçant sa mère Kate, et une deuxième avec Louis et Charlotte de chaque côté de la princesse. Le tout aurait été ensuite assemblé pour former l’image finale », conclut le spécialiste.

Kate Middleton, le syndrome Lalla Salma ?

Devant l’évidence, la princesse de Galles a plaidé coupable et présenté « ses excuses ». Kate, âgée de 42 ans, explique que « comme de nombreux photographes amateurs », il lui arrive de s’essayer à la retouche de photos.

Ces excuses, venant d’un membre de la famille royale qui cultive le secret et ne se justifie jamais, sont louables. Mais le mal est fait. De la photo truquée à la suspicion de fake news, il n’y a qu’un pas, que beaucoup ont déjà franchi.

Au-delà, la disparition de Kate Middleton de la scène publique, le manque de communication autour de cette absence, et maintenant l’affaire de la fausse photo rappellent une autre princesse : Lalla Salma.

En 2018, la princesse Lalla Salma, épouse du roi du Maroc Mohammed VI, avait en effet disparu de la vie du royaume sans aucune explication. Puis, après plusieurs mois et de nombreuses rumeurs, le couple royal avait annoncé son divorce. Est-ce le sort qui attend Kate Middleton ?

La presse britannique a récemment mentionné des problèmes au sein du couple formé par Kate et William, mais sans en apporter la preuve. L’affaire de la photo truquée vient en tout cas relancer les spéculations sur le devenir de la princesse de Galles.